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Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Am Dienstagmorgen (28.04.2026, 10:20 Uhr) kam es in 
Wuppertal-Ronsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Zettel 
mit dem Kennzeichen des vermeintlichen Unfallfahrzeug hinterlassen 
wurde. 

Eine 60-Jährige parkte ihren Fiat auf dem Parkplatz eines 
Lebensmittelgeschäfts am Ascheweg. Als sie nach circa zwei Stunden zu
ihrem Fahrzeug zurückkehrte, klemmte ein Kassenzettel an ihrem 
Scheibenwischer. Notiert war ein Autokennzeichen. Folglich fiel der 
Frau auf, dass ihr Auto am Heck einen Unfallschaden aufwies. 

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall machen können, 
sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden. Insbesondere wird 
die Person gesucht, die den handgeschriebenen Zettel an dem Fiat 
hinterlassen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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