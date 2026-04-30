Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Am Dienstagmorgen (28.04.2026, 10:20 Uhr) kam es in Wuppertal-Ronsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Zettel mit dem Kennzeichen des vermeintlichen Unfallfahrzeug hinterlassen wurde. Eine 60-Jährige parkte ihren Fiat auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am Ascheweg. Als sie nach circa zwei Stunden zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, klemmte ein Kassenzettel an ihrem Scheibenwischer. Notiert war ein Autokennzeichen. Folglich fiel der Frau auf, dass ihr Auto am Heck einen Unfallschaden aufwies. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden. Insbesondere wird die Person gesucht, die den handgeschriebenen Zettel an dem Fiat hinterlassen hat.

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