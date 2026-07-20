PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Entkräfteter Rottweiler aus provisorischem Zwinger gerettet

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, wurde die Polizei gegen 7 Uhr zu einem Gebäudekomplex an der Graf-Gottfried-Straße gerufen. Eine Zeugin hatte dort einen augenscheinlich stark geschwächten Hund entdeckt.

Der schwarze Rottweiler lag in einem Treppenabgang, der offenbar mit Stahlgittern und Draht zu einem provisorischen Hundezwinger umgebaut worden war. Der Bereich war mit Laub und Müll bedeckt. Neben älterem Hundefutter fanden die Beamten einen leeren Wassernapf. Der Hund reagierte zunächst nicht auf Rufe und bewegte sich nur gelegentlich. Aufgrund seines Zustands gingen die Einsatzkräfte von einer akuten Gefahr für das Tier aus.

In Abstimmung mit dem Ordnungsamt wurde ein Fachkundiger hinzugezogen. Dieser konnte dem Rottweiler eine Leine anlegen und ihn aus dem Treppenabgang führen. Das Tier wirkte verwahrlost und entkräftet und wurde in Obhut genommen. Bei einer ersten Überprüfung konnte kein Mikrochip festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 32-jährigen Arnsberg, der nach eigenen Angaben seit etwa zehn Tagen auf den Hund eines Bekannten aufgepasst hatte. Er gab an, das provisorische Gehege errichtet zu haben, damit der Hund nicht weglaufen könne. Der mutmaßliche Eigentümer lebe in den Niederlanden und sei über den Vorfall informiert worden.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Ermittlungen zu den genauen Haltungsbedingungen und den Verantwortlichkeiten dauern an.

Die Polizei appelliert: Wer ein Tier hält oder vorübergehend betreut, trägt Verantwortung für dessen Wohlergehen. Tiere müssen ausreichend mit Wasser und Futter versorgt und artgerecht untergebracht werden. Wer ein Tier in einer hilflosen oder lebensbedrohlichen Lage entdeckt, sollte umgehend die Polizei, das zuständige Ordnungsamt oder die Feuerwehr verständigen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 09:36

    POL-HSK: Maskierte Täter überfallen Mann im Briloner Kurpark

    Brilon (ots) - In der Nacht auf Samstag, den 18.07.2026, wurde ein Mann im Briloner Kurpark von zwei maskierten Personen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann seit einiger Zeit über TikTok Kontakt zu einer Person, die angab, ein 14-jähriges Mädchen zu sein. Für die Nacht zu Samstag vereinbarten beide ein Treffen an ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 08:29

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern Am 17.07.2026 im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Allendorfer Straße in Sundern einzubrechen. Es konnten Hebelmarken an mehreren Eingangstüren sowie weitere Einbruchsspuren festgestellt werden. Den Tätern gelang es augenscheinlich nicht, das Objekt zu betreten. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Sundern unter ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 08:19

    POL-HSK: Staubsaugerautomaten an Tankstellen aufgebrochen

    Arnsberg (ots) - In der Nacht vom 16.07.2026 auf den 17.07.2026 zwischen 23:00 Uhr und 06:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen münzbetriebenen Staubsaugerautomat einer Tankstelle an der Stembergstraße in Arnsberg auf. An dem Automaten konnten Hebelspuren festgestellt werden und das Münzgeldfach war leer. Wie viel Münzgeld sich im Automaten befand, konnte nicht festgestellt werden. In der darauffolgenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren