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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Offenes Pedelec-Training

Marsberg (ots)

Am Montag, den 31.08.2026, findet von 14:30 bis 16:30 Uhr auf dem Schulhof am Eresberg (Trift 33) in Marsberg ein offenes Pedelec-Training der Verkehrssicherheitsberater der Polizei HSK statt.

Zielgruppe des Trainings sind Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer ab 60 Jahren. Die Trainingsinhalte sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Auf dem Übungsparcours werden alltägliche Situationen wie Blickführung, Abbiegen, Kurvenfahren und Zielbremsung geübt, um die für den Straßenverkehr erforderliche Sicherheit zu vermitteln.

Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, den 26.08.2026, vorzugsweise per E-Mail an VerkehrsPraev.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de möglich. Andernfalls ist auch eine Anmeldung per Telefon unter der Nummer 0291 9020-5511 möglich.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fahrtechnik zu verbessern!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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