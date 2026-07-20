Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Maskierte Täter überfallen Mann im Briloner Kurpark

Brilon (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 18.07.2026, wurde ein Mann im Briloner Kurpark von zwei maskierten Personen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann seit einiger Zeit über TikTok Kontakt zu einer Person, die angab, ein 14-jähriges Mädchen zu sein. Für die Nacht zu Samstag vereinbarten beide ein Treffen an einer Schutzhütte im Bereich der Teichanlagen. Ob tatsächlich eine 14-Jährige hinter dem Benutzerkonto stand, ist bislang unklar.

Als der Mann gegen Mitternacht den Bereich hinter der Schutzhütte betrat, kamen zwei maskierte Männer auf ihn zu. Sie beschimpften und bedrohten ihn und forderten ihn auf, seine Geldbörse und sein Mobiltelefon auszuhändigen.

Anschließend fesselten die Täter den Mann mit Klebeband. Sie nahmen unter anderem Bargeld und seine Schuhe an sich. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte konnte sich selbstständig befreien. Gegen 01:30 Uhr traf er im Bereich der Straße "Am Renzelsberg" auf eine Passantin, die den Rettungsdienst verständigte. Der Mann blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- beide männlich und dunkel gekleidet - maskiert mit Sturmhauben - deutschsprachig mit leichtem, nicht näher einzuordnendem Akzent - ein Täter etwa 1,80 Meter groß und muskulös - der zweite Täter etwa 1,75 Meter groß und korpulent

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird auch geprüft, ob die Täter den Kontakt über das vermeintliche Profil einer 14-Jährigen gezielt angebahnt haben könnten und ob es sich bei ihnen um sogenannte "Pedo-Hunter" handelt. Damit werden Personen bezeichnet, die vermeintliche Sexualstraftäter eigenmächtig aufspüren und konfrontieren wollen. Auch ein solches selbst ernanntes Vorgehen rechtfertigt keine Bedrohungen, Freiheitsberaubungen oder Raubstraftaten. Die Hintergründe des Treffens und sämtliche strafrechtlich relevanten Aspekte sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer in der Nacht zu Samstag, den 18.07.2026, insbesondere zwischen Mitternacht und 01:30 Uhr, im Bereich des Kurparks, der Teichanlagen, des Hotels am Kurpark oder der Straße "Am Renzelsberg" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Brilon unter der Telefonnummer 02961/9020-3311 zu melden.

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