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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Am 17.07.2026 im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Allendorfer Straße in Sundern einzubrechen. Es konnten Hebelmarken an mehreren Eingangstüren sowie weitere Einbruchsspuren festgestellt werden. Den Tätern gelang es augenscheinlich nicht, das Objekt zu betreten.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933/9020-3511 in Verbindung zu setzen.

Schmallenberg

Am 18.07.2026 kam es gegen 23:05 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Alte Handelsstraße in Schmallenberg-Winkhausen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt und beschädigten einen Glastisch und einen Bilderrahmen. Eine Zeugin konnte zwei Personen dabei beobachten, wie sie sich vor dem Haus ihre Oberteile über die Nase zogen und das Haus betraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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