Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei auf dem Briloner Schützenfest

Brilon (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00:35 Uhr kam es auf einem Platz hinter der Schützenhalle in Brilon zu einer Schlägerei. Ein 28-jähriger Syrer aus Brilon geriet mit einem 26-jährigen Mann -ebenfalls aus Brilon- aus bislang ungeklärten Gründen in Streitigkeiten. In der Folge schubste der 28-Jährige den 26-Jährigen. Weitere Beteiligte kamen hinzu, sodass sich eine Schlägerei entwickelte. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren insgesamt fünf Personen beteiligt. Bei den übrigen Beteiligten handelte es sich um einen 19- und einen 25-jährigen Libyer aus Brilon sowie einen 27-jährigen Syrer aus Brilon. Alle Personen wurden jeweils leicht verletzt und ließen sich zum Teil in einem örtlichen Krankenhaus behandeln. Darüber hinaus stellten die eingesetzten Beamten im Rahmen einer Durchsuchung des 28-Jährigen ein Einhandmesser fest. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass der Beschuldigte das Messer während der Schlägerei einsetzte. Die Beamten stellten den Gegenstand sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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