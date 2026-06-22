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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Schutzplanke

Brilon (ots)

Am 20.06.2026 um 20:36 Uhr fiel der Besatzung eines Streifenwagens die Fahrweise eines grauen Fahrzeuges der Marke BMW auf. Der BMW befuhr die B251 in Fahrtrichtung Brilon-Wald. Auf Höhe des Abzweigs Hoppecke befuhr das Fahrzeug im linkskurvigen Bereich die dortige Bankette und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite mit der Schutzplanke. Der Streifenwagen, der in entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen ist, wendete und fuhr dem BMW nach. Die Polizisten forderten den Fahrer des BMW aufgrund der Kollision mit der Schutzplanke sowie einer unsicheren Fahrweise zum Halten auf. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Polizisten einen Atemalkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Es erfolgte eine Blutentnahme auf der nächstgelegenen Polizeiwache. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 40-Jährige die Wache wieder verlassen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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