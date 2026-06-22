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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung im Bremers Park in Neheim

Arnsberg-Neheim (ots)

Am Samstag, den 20.06.2026, um 16:30 Uhr, kam es im Bremers Park in Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 48-jähriger deutsch-ukrainischer Mann aus Neheim und ein 39-jähriger deutsch-russischer Mann aus Soest hielten sich zum Tatzeitpunkt in dem Park auf. Der 48-Jährige griff den 39-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen an, indem er ihn mehrfach mit einem Holzstock schlug. Hierdurch wurde der Mann leicht verletzt. Die eingesetzten Polizisten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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