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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pressemeldung der Polizei Dortmund: Geldautomatensprengung in Bestwig - Polizei sucht Zeugen

Bestwig (ots)

Am frühen Montagmorgen (08.06.) sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten einer Sparkassen-Filiale in Bestwig. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich mindestens zwei unbekannte Täter gegen 3:45 Uhr Zutritt zu einer Bankfiliale an der Bundesstraße. Dort sprengten sie einen Geldautomaten und flüchteten anschließend mit einem dunklen Auto vom Tatort.

Der Geldautomat und der SB-Bereich wurden erheblich beschädigt, die genaue Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Ob die Täter an Beute gelangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen wurden von einer eingerichteten Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Dortmund übernommen.

Zeugen konnten unmittelbar nach der Tat zwei verdächtige Personen vor der Sparkasse erkennen. Diese konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, normale Statur. Blauer oder schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, trug Handschuhe und eine Sturmmaske

2. Person: männlich, trug rote Oberbekleidung (vermutlich Kapuzenpullover) und eine schwarze Hose

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen und dem beteiligten Auto geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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