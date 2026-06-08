Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht nach gefährlicher Körperverletzung in Arnsberg-Neheim

Arnsberg (ots)

Am Sonntag, den 07.06.2026, gegen 02:00 Uhr kam es im Bereich der Straße "Am Neheimer Kopf" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger gaben an, nach einer Geburtstagsparty zu Fuß in Richtung Neheimer Innenstadt unterwegs gewesen zu sein. Dabei seien sie von einer Gruppe bestehend aus ca. zehn Personen angesprochen und verbal beleidigt worden. Die Personengruppe habe gedroht, die Jugendlichen mit Schreckschusswaffen anzugreifen und sei dann zu einem am Straßenrand stehenden Auto gelaufen. Aus dem Kofferraum habe die Gruppe Gegenstände geholt, die nicht näher beschrieben werden konnten. Die Jugendlichen haben versucht, sich zu Fuß von der Örtlichkeit zu entfernen, seien jedoch nach kurzer Zeit von der Personengruppe mit Schlagstöckern, Glasflaschen und Schlagringen angegriffen worden. Die Geschädigten erlitten Verletzungen im Bereich des Gesichtes und Kopfes. Nach dem Angriff begaben sich die Jugendlichen selbstständig in ein Krankenhaus.

Das Auto, aus dem die Personengruppe die vermeintlichen Tatgegenstände geholt hat, wurde als grauer Kombi (ggf. ein Skoda) beschrieben. Das Kennzeichen konnte nicht angegeben werden.

Unmittelbar nach der oben genannten Tatzeit kam es in der Apothekerstraße in der Nähe des Freundschaftsclub Sonnendorf Neheim gegen 02:30 Uhr zu einer weiteren gefährlichen Körperverletzung, bei der die geschädigte Person angab, von einer fünfköpfigen Personengruppe mit einem Schlagring angegriffen worden zu sein. Einer der Tatverdächtigen habe ein Messer präsentiert, welches jedoch nicht zum Einsatz gekommen sei. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Bereich der Stirn. Ein Zeuge gab an, dass es sich bei der Personengruppe um fünf männliche Personen mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt habe. Einer der Tatverdächtigen habe eine Glatze gehabt. Mehr Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen konnte der Zeuge nicht machen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug oder die Personengruppe geben können, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 zu melden.

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