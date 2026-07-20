Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg: Hochstraße (Alkohol) - Heinsberg-Karken: Hingen / Schierenkreuz (Alkohol) - Heinsberg-Eschweiler: Ilbertzstraße (Alkohol) - Selfkant-Hillensberg: Bergstraße / Bingelrader Straße (BTM) - Hückelhoven: Hilfarther Straße / Rheinstraße (Alkohol) - Wassenberg-Rothenbach: Rothenbach (BTM)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Geilenkirchen-Teveren: Windhausener Weg - Hückelhoven: Dinstühler Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

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