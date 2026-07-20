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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg: Hochstraße (Alkohol)
   - Heinsberg-Karken: Hingen / Schierenkreuz (Alkohol)
   - Heinsberg-Eschweiler: Ilbertzstraße (Alkohol)
   - Selfkant-Hillensberg: Bergstraße / Bingelrader Straße (BTM)
   - Hückelhoven: Hilfarther Straße / Rheinstraße (Alkohol)
   - Wassenberg-Rothenbach: Rothenbach (BTM)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Geilenkirchen-Teveren: Windhausener Weg
   - Hückelhoven: Dinstühler Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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