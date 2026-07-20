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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftrad von Firmenparkplatz gestohlen
Zeugensuche

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am Freitag (17. Juli) stahlen zwei bislang unbekannte Personen zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr in der Carlstraße von einem Firmenparkplatz ein Leichtkraftrad der Marke Vespa, an dem ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht war. Die Täter reisten laut Videoaufzeichnungen mit einem türkisfarbenen Naked Bike an und trugen beide schwarze Helme. Zur Klärung sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet, dass mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 20.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus Leichtkraftrad

    Geilenkirchen (ots) - Zwischen dem 16. Juli (Donnerstag), 21.30 Uhr und dem 17. Juli (Freitag), 7 Uhr, schlugen Unbekannte am Gillesweg eine Scheibe eines vierrädrigen Leichtkraftrads ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum Bargeld sowie eine Kosmetiktasche. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 20.07.2026 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter gestohlen

    Gangelt (ots) - Aus einem frei zugänglichen Innenhof eines Gebäudes in der Katharina-Kasper-Straße stahlen unbekannte Täter am 17. Juli (Freitag) zwischen 8 Uhr und 15.40 Uhr einen E-Scooter der Marke Xiaomi. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 18.07.2026 – 00:53

    POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen - Selfkant-Hillensberg

    Kreis Heinsberg (ots) - Am 17.07.2026 gegen 20:00 Uhr kam es auf der Bergstraße in Selfkant-Hillensberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 16jährige Rollerfahrerin mit ihrer 15-jährigen Sozia beabsichtigte in FR Niederlande zu fahren. Im Kreuzungsbereich Bergstraße/Lahrstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW. Die beiden Nutzerinnen des Rollers wurden ...

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