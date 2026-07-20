Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftrad von Firmenparkplatz gestohlen

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am Freitag (17. Juli) stahlen zwei bislang unbekannte Personen zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr in der Carlstraße von einem Firmenparkplatz ein Leichtkraftrad der Marke Vespa, an dem ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht war. Die Täter reisten laut Videoaufzeichnungen mit einem türkisfarbenen Naked Bike an und trugen beide schwarze Helme. Zur Klärung sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet, dass mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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