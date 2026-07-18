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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen - Selfkant-Hillensberg

Kreis Heinsberg (ots)

Am 17.07.2026 gegen 20:00 Uhr kam es auf der Bergstraße in Selfkant-Hillensberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 16jährige Rollerfahrerin mit ihrer 15-jährigen Sozia beabsichtigte in FR Niederlande zu fahren. Im Kreuzungsbereich Bergstraße/Lahrstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW. Die beiden Nutzerinnen des Rollers wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam aus dem Rhein-Kreis Neuss unterstützt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bergstraße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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