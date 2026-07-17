POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen
Wassenberg (ots)
Am Patersgraben schlugen unbekannte Personen eine Scheibe eines Pkw ein und entwendeten Kaugummis, die in der Mittelkonsole lagen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (15. Juli), 20 Uhr und Donnerstag (16. Juli), 20 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell