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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Wassenberg (ots)

Am Patersgraben schlugen unbekannte Personen eine Scheibe eines Pkw ein und entwendeten Kaugummis, die in der Mittelkonsole lagen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (15. Juli), 20 Uhr und Donnerstag (16. Juli), 20 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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