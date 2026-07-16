PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Schutzhütte

Wassenberg-Ophoven (ots)

Am Sportplatz in der Schützenstraße brannte am frühen Mittwochmorgen (15. Juli) gegen 05.40 Uhr eine Schutzhütte. Durch das Feuer wurden zwei Wände beschädigt. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Versuchter Einbruch in Windkraftanlage

    Hückelhoven-Doveren (ots) - Zwischen dem 1. Juni und dem 15. Juli versuchten unbekannte Personen, gewaltsam in ein an der K 8 zwischen Doveren und Houverath gelegenes Windkraftrad einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, die Tür der Anlage zu öffnen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter am Freibad gestohlen

    Gangelt (ots) - Unbekannte Täter stahlen vom Parkplatz des Freibads einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag (15. Juli) zwischen 13.15 Uhr und 16 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren