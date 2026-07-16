POL-HS: Brand einer Schutzhütte

Hückelhoven-Doveren (ots) - Zwischen dem 1. Juni und dem 15. Juli versuchten unbekannte Personen, gewaltsam in ein an der K 8 zwischen Doveren und Houverath gelegenes Windkraftrad einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, die Tür der Anlage zu öffnen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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