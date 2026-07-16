POL-HS: Brand einer Schutzhütte
Wassenberg-Ophoven (ots)
Am Sportplatz in der Schützenstraße brannte am frühen Mittwochmorgen (15. Juli) gegen 05.40 Uhr eine Schutzhütte. Durch das Feuer wurden zwei Wände beschädigt. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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