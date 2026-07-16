PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte schälen Rinde von Baum
Zeugen gesucht

POL-HS: Unbekannte schälen Rinde von Baum / Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Unbekannte haben auf einem an der Blumenstraße gelegenen Spielplatz zwischen dem 3. Juli (Freitag) und dem 6. Juli (Montag) eine Eiche durch Abschälen der Rinde derartig beschädigt, dass der Baum gefällt werden muss. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Personen geben können, die den Schaden am Baum verursacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter am Freibad gestohlen

    Gangelt (ots) - Unbekannte Täter stahlen vom Parkplatz des Freibads einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag (15. Juli) zwischen 13.15 Uhr und 16 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Brillen aus Pkw entwendet

    Gangelt (ots) - Zwei Sonnenbrillen sowie eine normale Brille entwendeten Unbekannte am 15. Juli (Mittwoch) zwischen 00.45 Uhr und 10.15 Uhr aus einem in der Frankenstraße abgestellten Pkw. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Zwei Feldbrände im Bereich End

    Heinsberg-Karken (ots) - Gegen 11.15 Uhr brannte am Mittwoch (15. Juli) im Bereich der Straße End ein Strohfeld. Am selben Tag kam es gegen 16.40 Uhr, ebenfalls im Bereich End, zu einem erneuten Brand auf zwei durch einen Feldweg getrennten Feldern. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Flammen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Entstehung der Brände in Zusammenhang stehen könnten, werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren