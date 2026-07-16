Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte schälen Rinde von Baum

Zeugen gesucht

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Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Unbekannte haben auf einem an der Blumenstraße gelegenen Spielplatz zwischen dem 3. Juli (Freitag) und dem 6. Juli (Montag) eine Eiche durch Abschälen der Rinde derartig beschädigt, dass der Baum gefällt werden muss. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Personen geben können, die den Schaden am Baum verursacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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