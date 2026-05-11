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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub aus Wohnung - Zeugen gesucht

Neustadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (10.05.2026, 4 Uhr) brachen mehrere unbekannte Täter in ein Haus in der Eberhardstraße ein und entwendeten Wertgegenstände. Als ein Bewohner die Täter bemerkte, sperrten sie diesen und eine weitere Bewohnerin in einen Raum. Beide Personen blieben unverletzt.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Bei der Fahndung nach den Tätern waren mehrere Streifenwagen im Einsatz. Jedoch konnten diese nicht mehr angetroffen werden.

Die Täter waren männlich, etwa 1,70 m bis 1,80 m groß, und trugen dunkle Kleidung.

Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Eberhardstraße oder der näheren Umgebung wahrgenommen und kann Hinweise geben?

Weiter bitten wir Anwohner oder Gewerbetreibende darum, Aufnahmen von Überwachungskameras in Neustadt-Mußbach im Zeitraum 10.05.2026, 3 bis 5 Uhr, zu überprüfen, ob auf diesen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgezeichnet wurden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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