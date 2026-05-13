PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Paketstation aufgebrochen +++ Diebstahl aus unverschlossenem Auto +++ Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Flörsheim, Friedrich-Ebert-Straße, Freitag, 08.05.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 12.05.2026, 08:05 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Flörsheim eingestiegen. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 08:05 Uhr, begaben sich die Täter auf ein Grundstück in der Friedrich-Ebert-Straße und hebelten die Terrassentür des Anwesens auf. Ob sie bei ihrer Suche nach Wertgegenständen auch fündig wurden, bevor sie unerkannt die Flucht antraten, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Paketstation aufgebrochen,

Flörsheim-Weilbach, Industriestraße, Festgestellt: Dienstag, 12.05.2026, 11:15 Uhr

(ro)In Weilbach haben Unbekannte eine Paketstation aufgebrochen. Dies wurde der Polizei am Dienstagvormittag gemeldet. Wann genau sich die Täter an der Packstation vor einem Supermarkt in der Industriestraße zu schaffen machten, ist noch nicht bekannt. Mehrere Pakete waren aus den zuvor gewaltsam geöffneten Fächern gestohlen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnte, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 in Verbindung.

3. Diebstahl aus unverschlossenem Auto,

Schwalbach, Schützenstraße, Montag, 11.05.2026, 17:00 Uhr bis Dienstag, 12.05.2026, 08:20 Uhr

(ro)Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag Wertgegenstände aus einem unverschlossenen Auto in Schwalbach gestohlen. Der Nutzer hatte den dunkelgrauen VW Touran zwischen 17:00 Uhr und 08:20 Uhr in der Schützenstraße abgestellt. Als er am Dienstagmorgen wieder zurückkehrte, musste er feststellen, dass aus dem Fahrzeug eine Taschenlampe, ein Tablet und eine Tankkarte entwendet worden waren.

Fahrzeugaufbrüchen kann man entgegenwirken - auch ohne hohen finanziellen Aufwand lässt sich ein effektiver Schutz erzielen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Fahrzeug immer verschließen bzw. dass Ihr Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen wird - beispielsweise indem Sie den Türgriff betätigen. Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld oder Fahrzeugschlüssel im Auto liegen. Dabei gilt: Auch Verstecken ist sinnlos. Denn erfahrende Diebe kennen jedes Versteck.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Unfallflucht - Zeugen gesucht,

Hattersheim, Rotenhofstraße, Mittwoch, 06.05.2026, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 07.05.2026, 13:20 Uhr

(ro)In Hattersheim kam es im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag zur einer Verkehrsunfallflucht, die Polizei sucht nun Zeugen. Der Besitzer hatte seinen silbernen Opel gegen 18:30 Uhr in der Rotenhofstraße in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 13:20 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, war dieses an der linken Seite beschädigt. Der unfallverursachende Pkw, ein schwarzer BMW X3, konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.

Die Polizei bittet nun Personen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

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