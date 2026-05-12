PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Parfümdieb in Drogeriemarkt festgenommen ++ Falscher Handwerker stiehlt Bargeld aus Wohnung ++ E-Bike aus Fahrradraum gestohlen ++ Einbrüche

Hofheim (ots)

1. Parfümdieb in Drogeriemarkt festgenommen, Hattersheim, Untertorstraße, Montag, 11.05.2026, 18:33 Uhr

(dd) Am Montagabend gegen 18:33 Uhr kam es in einer Drogeriefiliale in der Untertorstraße zu einem größeren Ladendiebstahl.

Drei Personen betraten gemeinsam das Geschäft. Zwei Frauen steckten mehrere Parfüms in ihre Kleidung und passierten anschließend gemeinsam mit dem männlichen Begleiter den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl und hielt eine der Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die beiden anderen Unbekannten flüchteten zu Fuß.

Bei der festgehaltenen Frau wurden zehn originalverpackte Parfüms gefunden. Im Nahbereich entdeckten die eingesetzten Beamten zudem ein Fahrzeug mit weiterem mutmaßlichem Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro, überwiegend Parfüms, sowie einem magnetischen Etikettenlöser.

Die flüchtige unbekannte Täterin wird als etwa 35 Jahre alte Frau mit langen blond gefärbten Haaren beschrieben. Sie trug schwarze Kleidung und fiel insbesondere durch auffällig aufgespritzte Lippen auf. Der flüchtige unbekannte Täter soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein, kurze schwarze Haare sowie einen Vollbart gehabt haben. Er war dunkel gekleidet.

Die Ermittlungen dauern an. Personen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 2079-0 zu melden.

2. Falscher Handwerker stiehlt Bargeld aus Wohnung, Hattersheim, Teplitzer Straße, Dienstag, 05.05.2026, zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr

(dd) Am Dienstag vergangener Woche zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr kam es in der Teplitzer Straße zu einem Diebstahl in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses.

Ein unbekannter Mann gab sich gegenüber der Bewohnerin als Handwerker aus und erklärte, sich um "Probleme in der Wohnung kümmern zu müssen". Während seines Aufenthalts entwendete der Täter Bargeld in Höhe von rund 850 Euro.

Der Mann wird als männlich mit dunklen Haaren und Drei-Tage-Bart beschrieben. Er trug eine blaue Hose, vermutlich eine Arbeiterhose. Hinweise zur Tat oder zum beschriebenen Mann nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

3. E-Bike aus Fahrradraum gestohlen,

Kriftel, Königsberger Straße, Mittwoch, 01.10.2025 bis Sonntag, 03.05.2026, 12:00 Uhr

(dd) Im Zeitraum zwischen Oktober 2025 und vorletzten Sonntag kam es in der Königsberger Straße zum Diebstahl eines E-Bikes aus dem Fahrradraum eines Wohnkomplexes.

Unbekannte verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu dem Fahrradraum und brachen vermutlich das Schloss des dort abgestellten Fahrrads auf. Anschließend entwendeten sie das schwarze E-Bike der Marke BTWIN von der Wandhalterung. Das gestohlene Fahrrad hat einen Wert von rund 1.500 Euro.

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

4. Einbruch in gewerbliches Gebäude,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Sonntag, 10.05.2026, zwischen 01:17 Uhr und 02:44 Uhr

(dd) In der Nacht zum Sonntag zwischen 01:17 Uhr und 02:44 Uhr kam es in der Königsteiner Straße zu einem Einbruch in ein gewerbliches Gebäude.

Die unbekannten Täter gelangten über ein am Gebäude aufgebautes Gerüst in das Objekt und hebelten ein Toilettenfenster auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem mehrere Ladekabel, eine Übergangsjacke der Marke Northface sowie eine Tierabwehrspraypistole. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die beiden Tatverdächtigen werden als männlich beschrieben. Sie trugen lange Hosen, Jacken sowie eine Kopfbedeckung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06196 9695-0 entgegen.

5. Werkzeuge aus Baustellencontainer gestohlen Schwalbach, Wilhelm-Leuschner-Straße, Freitag, 08.05.2026, 18:00 Uhr bis Montag, 11.05.2026, 08:00 Uhr

(dd) Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen kam es in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Diebstahl auf einem Baustellengelände.

Unbekannte überwanden einen dort aufgestellten Bauzaun und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Baucontainer. Aus dem Inneren entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge und flüchteten anschließend unerkannt. Zu dem Diebesgut zählen unter anderem mehrere Geräte der Marke Bosch, darunter eine Handkreissäge, Bohrmaschine, Stichsäge, zwei Flexgeräte sowie ein Akkuschrauber.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Werkzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06196 9695-0 entgegen.

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