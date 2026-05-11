PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdieb zugange +++ Baustellendiebe unterwegs +++ Fahrraddieb verscheucht

Hofheim (ots)

1. Trickdieb zugange,

Bad Soden, Hasselstraße, Freitag, 08.05.2026, 11:10 Uhr

(ro)Ein Trickdieb war am Freitagvormittag in Bad Soden zugange. Der Unbekannte sprach gegen 11:10 Uhr eine Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hasselstraße an. Er verwickelte sie geschickt in ein Gespräch, sodass ihr erst später auffiel, dass ihre Bauchtasche samt Geldbörse aus ihrem Fahrzeug entwendet worden war. Kurze Zeit später wurde an einem Geldautomaten in der Königsteiner Straße Bargeld mit der gestohlenen Bankkarte der Frau abgehoben. Der Trickdieb wird etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit Bart und "südländischem" Erscheinungsbild beschrieben. Er soll eine blaue Jeans sowie eine dunkelblaue Jacke getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die hiermit in Zusammenhang stehen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung.

2. Baustellendiebe unterwegs,

Flörsheim, Liebigstraße, Samstag, 09.05.2026, 18:30 Uhr bis Sonntag, 10.05.2026, 07:30 Uhr

(ro)Am Wochenende waren in Flörsheim Kupferkabeldiebe unterwegs. Die Täter begaben sich zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 07:30 Uhr auf ein Baustellengelände in der Liebigstraße. Hier entwendeten sie mehr als 25 Meter Kupferkabel, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ihre Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0.

3. Fahrraddieb verscheucht,

Schwalbach, Gärtnerweg, Sonntag, 10.05.2026, 22:40 Uhr

(ro)In Schwalbach hat eine Anwohnerin am Sonntagabend einen Fahrraddieb verscheucht. Der Unbekannte näherte sich gegen 22:40 Uhr einem grauen Pedelec der Marke "Cube", welches im Gärtnerweg mit einem Faltschloss gesichert abgestellt war. Als er sich gewaltsam am Schloss zu schaffen machte, löste die Alarmsicherung aus. Die Anwohnerin sprach den Dieb an, woraufhin dieser eilig ohne Beute in Richtung Friedrich-Ebert-Straße flüchtete. Die alarmierten Streifen konnten den Mann nicht mehr ausfindig machen. Er wird als ca. 1,75 Meter groß und mit schwarzer Jacke bekleidet beschrieben. Er soll eine Kapuze getragen haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

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