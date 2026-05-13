PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: Entwarnung Telefonanlage
Hofheim (ots)
Entwarnung Telefonanlage,
Die technische Störung der Telefonanlage ist behoben.
Die Polizeidienststellen in Hessen sind wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar.
Weiterhin gilt: In Notfällen immer die 110 wählen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
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Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
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