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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Feldbrände im Bereich End

Heinsberg-Karken (ots)

Gegen 11.15 Uhr brannte am Mittwoch (15. Juli) im Bereich der Straße End ein Strohfeld. Am selben Tag kam es gegen 16.40 Uhr, ebenfalls im Bereich End, zu einem erneuten Brand auf zwei durch einen Feldweg getrennten Feldern. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Flammen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Entstehung der Brände in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie können außerdem Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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