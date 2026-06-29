LPI-G: (G) Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Dame aus Gera
Gera (ots)
Die seit Sonntag vermisste 84-jährige Dame aus Gera konnte am Montagmorgen wohlbehalten gefunden werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Mitsuchenden und bittet darum, veröffentlichte Fotos sowie personenbezogene Daten aus den sozialen Medien zu entfernen. (PS)
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