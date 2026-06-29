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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Dame aus Gera

Gera (ots)

Die seit Sonntag vermisste 84-jährige Dame aus Gera konnte am Montagmorgen wohlbehalten gefunden werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Mitsuchenden und bittet darum, veröffentlichte Fotos sowie personenbezogene Daten aus den sozialen Medien zu entfernen. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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