POL-HS: Feuerwehr löscht Feldbrände

Hückelhoven (ots) - Am Mittwochabend (15. Juli) kam es auf der Parkhofstraße in Höhe des Wildauer Platzes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines E-Scooters. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 53 Jahre alte Radfahrer leichte Verletzungen. Der Hückelhovener war gegen 21.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Parkhofstraße in Fahrtrichtung ...

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