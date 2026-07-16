POL-HS: Feuerwehr löscht Feldbrände
Heinsberg-Dremmen/-Oberbruch (ots)
Im Bereich Bleckden sowie An der Schanz löschte die Feuerwehr am späten Mittwochabend (15. Juli) gegen 23.30 Uhr zwei Feldbrände. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der beiden Brände wurden aufgenommen und dauern weiter an.
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