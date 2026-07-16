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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feuerwehr löscht Feldbrände

Heinsberg-Dremmen/-Oberbruch (ots)

Im Bereich Bleckden sowie An der Schanz löschte die Feuerwehr am späten Mittwochabend (15. Juli) gegen 23.30 Uhr zwei Feldbrände. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der beiden Brände wurden aufgenommen und dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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