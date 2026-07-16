Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall mit Radfahrer gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Mittwochabend (15. Juli) kam es auf der Parkhofstraße in Höhe des Wildauer Platzes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines E-Scooters. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 53 Jahre alte Radfahrer leichte Verletzungen. Der Hückelhovener war gegen 21.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Parkhofstraße in Fahrtrichtung Jülicher Straße unterwegs, als er mit einem E-Scooter-Fahrer zusammenstieß, der aus Richtung Wildauer Platz kommend auf die Parkhofstraße fuhr. Beide stürzten auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs stand danach wieder auf und flüchtete in Richtung Mokwastraße. Er war etwa 170 Zentimeter groß und hatte schwarze schulterlange Haare. Er trug eine schwarze Kappe sowie einen dunkelgrünkarierten Pulli und wirkte südländisch. Wer kann Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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