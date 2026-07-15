POL-HS: Kettensägen aus Feuerwehrwache gestohlen
Wegberg-Merbeck (ots)
Zwischen dem 8. Juli (Mittwoch), 21 Uhr und dem 14. Juli (Dienstag), 14.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen am Boscherweg Zutritt in die Feuerwehrwache und stahlen nach ersten Erkenntnissen aus einem Einsatzfahrzeug sowie aus einem Lagerraum insgesamt zwei Kettensägen.
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