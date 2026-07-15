POL-HS: Kettensägen aus Feuerwehrwache gestohlen

Wassenberg-Orsbeck (ots) - Auf der Heinsberger Straße erlitt eine Frau nach einem Sturz von ihrem Fahrrad am 14. Juli (Mittwoch) so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die 66-Jährige war mit ihrem Rad gegen 14.10 Uhr auf der Heinsberger Straße in Fahrtrichtung Unterbruch unterwegs und wollte im Bereich einer Bushaltestelle von ...

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