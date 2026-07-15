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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kettensägen aus Feuerwehrwache gestohlen

Wegberg-Merbeck (ots)

Zwischen dem 8. Juli (Mittwoch), 21 Uhr und dem 14. Juli (Dienstag), 14.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen am Boscherweg Zutritt in die Feuerwehrwache und stahlen nach ersten Erkenntnissen aus einem Einsatzfahrzeug sowie aus einem Lagerraum insgesamt zwei Kettensägen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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