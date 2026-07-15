Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 10-jährige Pfadfinderin an Querungshilfe angefahren

Erkelenz (ots)

Am Mittwochvormittag (14. Juli) kam es auf der Krefelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Die 10-Jährige überquerte gegen 11.20 Uhr mit ihrem Fahrrad als Mitglied einer zehnköpfigen Pfadfindergruppe im Einmündungsbereich Krefelder Straße / Marienweg an einer Querungshilfe die Fahrbahn, um in den Ziegelweiherpark zu gelangen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 86 Jahre alter Mönchengladbacher mit seinem Pkw auf der Krefelder Straße aus Richtung Anton-Heinen-Straße kommend in Fahrtrichtung Roermonder Straße und erfasste das Mädchen, das sich als Vorletzte der Gruppe auf der Straße befand. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und musste mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

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