POL-HS: Pedelecs aus Innenhof gestohlen

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Gegen 04.25 Uhr setzte ein bislang Unbekannter am frühen Dienstagmorgen (14. Juli) mit einem unbekannten Gegenstand ein Fahrrad in Brand, das sich in der Boos-Fremery-Straße unmittelbar neben dem Gebäude eines Supermarktes an einem Fahrradständer befand. Gegen 5 Uhr eintreffende Mitarbeitende des Supermarktes löschten die Flammen. Der Täter war laut Videoaufzeichnungen schlank und mit ...

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