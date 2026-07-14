POL-HS: Pedelecs aus Innenhof gestohlen
Gangelt-Hastenrath (ots)
In der Nacht zu Montag (13. Juli) stahlen zwei unbekannte männliche Personen zwischen 01.50 Uhr und 02.35 Uhr an der Gangelter Straße aus dem Innenhof eines Wohnhauses zwei Pedelecs der Marken Stevens und Gazelle.
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