PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelecs aus Innenhof gestohlen

Gangelt-Hastenrath (ots)

In der Nacht zu Montag (13. Juli) stahlen zwei unbekannte männliche Personen zwischen 01.50 Uhr und 02.35 Uhr an der Gangelter Straße aus dem Innenhof eines Wohnhauses zwei Pedelecs der Marken Stevens und Gazelle.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Rüttelplatte entwendet

    Gangelt-Hastenrath (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Straße Am Sportplatz zwischen dem 9. Juli (Donnerstag), 16 Uhr, und dem 13. Juli (Montag), 7 Uhr, an einer Baustelle für Asphaltarbeiten eine Rüttelplatte. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

    Gangelt (ots) - In der Straße Am Bongert drangen Einbrecher gewaltsam in den Keller eines Einfamilienhauses ein. Es gelang ihnen jedoch nicht, eine Tür zu öffnen, die den Keller vom eigentlichen Haus trennt. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie keine Beute. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Freitag (10. Juli), 20 Uhr, und Montag (13. Juli), 07.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Fahrrad vor Supermarkt in Brand gesetzt / Zeugensuche

    Heinsberg-Oberbruch (ots) - Gegen 04.25 Uhr setzte ein bislang Unbekannter am frühen Dienstagmorgen (14. Juli) mit einem unbekannten Gegenstand ein Fahrrad in Brand, das sich in der Boos-Fremery-Straße unmittelbar neben dem Gebäude eines Supermarktes an einem Fahrradständer befand. Gegen 5 Uhr eintreffende Mitarbeitende des Supermarktes löschten die Flammen. Der Täter war laut Videoaufzeichnungen schlank und mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren