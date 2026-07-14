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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Gangelt (ots)

In der Straße Am Bongert drangen Einbrecher gewaltsam in den Keller eines Einfamilienhauses ein. Es gelang ihnen jedoch nicht, eine Tür zu öffnen, die den Keller vom eigentlichen Haus trennt. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie keine Beute. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Freitag (10. Juli), 20 Uhr, und Montag (13. Juli), 07.45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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