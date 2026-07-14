Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad vor Supermarkt in Brand gesetzt

Zeugensuche

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Gegen 04.25 Uhr setzte ein bislang Unbekannter am frühen Dienstagmorgen (14. Juli) mit einem unbekannten Gegenstand ein Fahrrad in Brand, das sich in der Boos-Fremery-Straße unmittelbar neben dem Gebäude eines Supermarktes an einem Fahrradständer befand. Gegen 5 Uhr eintreffende Mitarbeitende des Supermarktes löschten die Flammen. Der Täter war laut Videoaufzeichnungen schlank und mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem weißen Sweatshirt mit waagerechten roten Streifen im Brust- und Rückenbereich bekleidet. Zudem trug er eine hellgraue Mütze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Brandstifter. Wer kann auf Grund der Beschreibung Hinweise auf den Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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