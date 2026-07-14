PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad vor Supermarkt in Brand gesetzt
Zeugensuche

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Gegen 04.25 Uhr setzte ein bislang Unbekannter am frühen Dienstagmorgen (14. Juli) mit einem unbekannten Gegenstand ein Fahrrad in Brand, das sich in der Boos-Fremery-Straße unmittelbar neben dem Gebäude eines Supermarktes an einem Fahrradständer befand. Gegen 5 Uhr eintreffende Mitarbeitende des Supermarktes löschten die Flammen. Der Täter war laut Videoaufzeichnungen schlank und mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem weißen Sweatshirt mit waagerechten roten Streifen im Brust- und Rückenbereich bekleidet. Zudem trug er eine hellgraue Mütze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Brandstifter. Wer kann auf Grund der Beschreibung Hinweise auf den Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Erkelenz: Franziskanerplatz (Alkohol) Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Fahren ohne Fahrerlaubnis: In - Erkelenz: Pescher Straße stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Brandstiftung an Skaterpark und Zentralen Omnibusbahnhof / Zeugensuche

    Wassenberg (ots) - Gegen 21.40 Uhr beobachteten Zeugen am Sonntagabend (12. Juli) drei Jugendliche, die am Skaterpark einen Mülleimer sowie eine Rasenfläche in Brand setzten und ein Sonnensegel herunterrissen, um es ebenfalls anzuzünden. Außerdem brannte eine größere Grünfläche hinter den Kehren des Aufgangs zur Sporthalle. Nach der Tat entfernten sich die ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Sportlerheim

    Hückelhoven-Ratheim (ots) - In der Nacht zu Sonntag (12. Juli) verschafften sich Einbrecher zwischen 2.20 Uhr und 8.25 Uhr an der Oberbrucher Straße gewaltsam Zutritt in ein Sportlerheim. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen und erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge einen niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld aus der Vereinskasse. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren