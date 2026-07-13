Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung an Skaterpark und Zentralen Omnibusbahnhof

Zeugensuche

Wassenberg (ots)

Gegen 21.40 Uhr beobachteten Zeugen am Sonntagabend (12. Juli) drei Jugendliche, die am Skaterpark einen Mülleimer sowie eine Rasenfläche in Brand setzten und ein Sonnensegel herunterrissen, um es ebenfalls anzuzünden. Außerdem brannte eine größere Grünfläche hinter den Kehren des Aufgangs zur Sporthalle. Nach der Tat entfernten sich die Jugendlichen auf E-Scootern in Richtung Gladbacher Straße. Alle Täter waren zwischen 12 und 16 Jahren alt. Einer von ihnen hatte lockige schwarze Haare, ein anderer eine kräftige Statur. Die verständigte Feuerwehr löschte die Brandherde vollständig, nachdem die Zeugen bereits erste Löscharbeiten übernommen hatten. Zur Klärung der Brandstiftung sucht die Polizei weitere Zeugen. Wer hat etwas beobachtet, dass mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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