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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gartenlaube

Erkelenz-Terheeg (ots)

Auf der Straße In Terheeg drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube ein und entkamen mit einem Generator sowie Werkzeugen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 8. Juli (Mittwoch), 20 Uhr und dem 10. Juli (Freitag), 12.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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