POL-HS: Einbruch in Gartenlaube
Erkelenz-Terheeg (ots)
Auf der Straße In Terheeg drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube ein und entkamen mit einem Generator sowie Werkzeugen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 8. Juli (Mittwoch), 20 Uhr und dem 10. Juli (Freitag), 12.30 Uhr.
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