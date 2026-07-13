POL-HS: Einbruch in Gartenlaube

Waldfeucht (ots) - Kurz nach 23 Uhr brach ein bislang Unbekannter am Freitagabend (10. Juli) in der Raiffeisenstraße zwei Münzautomaten einer Waschanlage auf und entnahm das darin befindliche Münzgeld. Der Mann trug eine dunkle Hose und eine weiß-graue Kapuzenjacke. Er flüchtete nach der Tat mit einem silberfarbenen Mercedes A-Klasse. Er wird nun von der Polizei gesucht. Wer hat etwas beobachtet, dass mit dem Vorfall ...

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