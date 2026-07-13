Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angebliche Pflegedienstmitarbeiterin bestiehlt Senior

Zeugen gesucht

Wegberg-Arsbeck (ots)

Samstagabend (11. Juli) schellte es in der Südstraße an der Haustür eines älteren Mannes. Als er die Tür öffnete, stellte sich eine bislang unbekannte Frau als angebliche Mitarbeiterin eines Pflegedienstes vor. Unter einem Vorwand gelang es ihr, dass der Senior sie in das Haus ließ. Als der Wegberger der Frau gestattete, kurz auf Toilette zu gehen, verlor er sie für einige Zeit aus den Augen. Danach verabschiedete sich die Unbekannte. Später stellte der Rentner fest, dass seine Geldbörse sowie ein Umschlag mit Bargeld verschwunden waren. Die Frau war etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und hatte lange blonde Haare. Sie trug eine lange weiße Hose sowie ein weißes T-Shirt. Zur Klärung des Diebstahls sucht die Polizei Zeugen. Wer hat am Samstagabend zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Südstraße etwas beobachtet, dass mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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