POL-HS: Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr
Wegberg-Rath-Anhoven (ots)
Bereits zwischen dem 4. Juli (Samstag), 18 Uhr, und dem 9. Juli (Donnerstag), 10 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Johannes-Pellen-Straße Zutritt in das Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr und stahlen nach ersten Erkenntnissen zwei Kettensägen, die als Ausrüstungsgegenstände auf den Feuerwehrfahrzeugen lagen.
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