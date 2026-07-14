POL-HS: Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr

Gangelt (ots) - In der Straße Am Bongert drangen Einbrecher gewaltsam in den Keller eines Einfamilienhauses ein. Es gelang ihnen jedoch nicht, eine Tür zu öffnen, die den Keller vom eigentlichen Haus trennt. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie keine Beute. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Freitag (10. Juli), 20 Uhr, und Montag (13. Juli), 07.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

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