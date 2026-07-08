Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Kronskamp

Kronskamp/Landkreis Rostock (ots)

Das seit dem 30.06.2026 vermisste 16-jährige Mädchen aus Kronskamp kehrte wohlbehalten in ihre elterliche Wohnung zurück.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Unterstützung bei der Suche und bittet um Löschung aller im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

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