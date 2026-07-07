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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen mehrere Kupferfallrohre - Polizei bittet um Hinweise

Wedendorf (LK NWM) (ots)

Nach dem Diebstahl mehrerer Kupferfallrohre am Schloss Wedendorf ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 27. Juni bis zum vergangenen Samstag, 4. Juli, mehrere Kupferfallrohre vom Schloss Wedendorf sowie einem Nebengebäude demontiert und entwendet. Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum im Bereich Wedendorf verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet hat oder sonstige Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der entwendeten Kupferfallrohre geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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