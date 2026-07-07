Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schulkind beim Überqueren der Fahrbahn schwer verletzt

Lohmen/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Tag wurde ein siebenjähriges Schulkind in Lohmen im Landkreis Rostock bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte das Mädchen gegen 12:30 Uhr, die Fahrbahn der Chausseestraße (L17) auf Höhe einer Bushaltestelle zu überqueren. Zeugenaussagen zufolge soll das Kind plötzlich wieder zurück auf die gegenüberliegende Straßenseite gelaufen sein. Eine aus Richtung Zehna kommende 66-jährige Fahrerin eines Opel erkannte die unvermittelt umkehrende Fußgängerin zu spät und erfasste sie mit dem Außenspiegel der Fahrerseite. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass insbesondere in Bereichen, in denen sich üblicherweise Kinder aufhalten - etwa an Bushaltestellen, Schulen oder Kindertagesstätten - jederzeit mit querenden oder plötzlich die Richtung wechselnden Kindern gerechnet werden muss. Kinder handeln im Straßenverkehr oftmals spontan und für andere Verkehrsteilnehmer nur schwer vorhersehbar. Gerade dort, wo sich erkennbar Kinder aufhalten, ist deshalb eine besonders vorausschauende und angepasste Fahrweise sowie erhöhte Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer unerlässlich.

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