Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz zum Airbeat-One Festival in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots)

Um eine reibungslose An-und Abreise sowie einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, führt die Polizeiinspektion Ludwigslust während des Musikfestivals "Airbeat-One" im Raum Neustadt-Glewe einen Polizeieinsatz durch.

Die Großveranstaltung wird auch in diesem Jahr für ein hohes Verkehrsaufkommen sorgen, insbesondere an den An-und Abreisetagen. Um den Verkehrsfluss zu optimieren, wird die Polizei aktiv und regulierend in den Straßenverkehr eingreifen. Aktuelle Verkehrsinformationen werden kontinuierlich unter anderem über die eigenen Social-Media- Kanäle aktualisiert. Rund um das Festivalgelände werden verstärkt stationäre Kontrollen mit dem Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit (Alkohol/Drogen) und das Mitführen von Betäubungsmitteln durchgeführt.

Ebenfalls fortgeführt wird das bewährte Konzept einer mobilen Wache direkt auf dem Veranstaltungsgelände, die als Ansprechstelle für alle polizeilichen Belange dient. Neben der Aufnahme von Strafanzeigen können von dort aus bei Notwendigkeit auch polizeiliche und kriminalpolizeiliche Einsätze koordiniert werden.

Für aktuelle Informationen können folgende soziale Medien genutzt werden: polizei.mv (Instagram) sowie der öffentliche WhatsApp-Kanal: "Polizei Mecklenburg-Vorpommern".

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