Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Jugendlichen aus Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die seit dem 01.07.2026 vermissten Mädchen (15,17) aus Güstrow konnten am gestrigen Tag wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Unterstützung bei der Suche und bittet um Löschung aller im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

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