Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses - Kriminalpolizei ermittelt

Wismar (ots)

Nach einem Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Wismarer Altstadt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags ein vor dem Hauseingang abgestellter Karton aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch einen ausgelösten Rauchmelder wurden Bewohner des Hauses gegen 03:20 Uhr auf den Brand aufmerksam. Ihnen gelang es, das Feuer zu löschen, bevor es sich weiter ausbreiten konnte.

Durch das Feuer wurden die Hauseingangstür sowie die Fassade des Hauses beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können oder in den frühen Morgenstunden des 07. Juli im Bereich des Bleicher Weges auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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