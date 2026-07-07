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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen hochwertige Baumaschinen von Baustellengelände

Hornstorf (LK NWM) (ots)

Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes haben bislang unbekannte Täter mehrere Arbeitsmaschinen von einer Baustelle in Hornstorf entwendet. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen, 6. Juli, bei Arbeitsbeginn festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenende Zutritt zu dem Baustellengelände im Rüggower Weg und entwendeten dort mehrere hochwertige Baumaschinen, darunter eine Pflasterverlegemaschine der Marke Optimus, eine Pflasterzange sowie eine Walze der Marke Bomag. Darüber hinaus hinterließen die Unbekannten Beschädigungen an einem auf der Baustelle abgestellten Radlader sowie einem Bagger.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 115.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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