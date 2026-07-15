Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle von sakralen Gegenständen auf Friedhof

Heinsberg-Dremmen (ots)

Auf dem Friedhof an der Glockenlandstraße kam es zwischen Sonntag (12. Juli) und Dienstag (14. Juli) zu mehreren Diebstählen von sakralen Gegenständen. Unbekannte stahlen an mindestens zwei Grabstätten ein Kreuz sowie einen Lebensbaum aus Bronze. Bei einem dritten Grab blieb es beim Versuch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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