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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Auf der Heinsberger Straße erlitt eine Frau nach einem Sturz von ihrem Fahrrad am 14. Juli (Mittwoch) so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die 66-Jährige war mit ihrem Rad gegen 14.10 Uhr auf der Heinsberger Straße in Fahrtrichtung Unterbruch unterwegs und wollte im Bereich einer Bushaltestelle von der Fahrbahn auf den Fahrradweg wechseln. Hierbei stieß sie gegen den Bordstein, verlor die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte schwer.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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