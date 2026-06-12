BPOL-TR: Bundespolizei liefert Nigerianer nach Luxemburg aus
Treir (ots)
Am Donnerstagmittag lieferte die Bundespolizei Trier einen 32-jährigen Nigerianer nach Luxemburg aus.
Gegen den derzeit in einer örtlichen Justizvollzugsanstalt einsitzenden Mann liegt ein europäischer Haftbefehl Luxemburgs wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln (Kokain) in mehreren Fällen vor. Aufgrund dessen wurde er zu 18 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, wovon er noch 434 Tage im Großherzogtum abzusitzen hat.
Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.
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