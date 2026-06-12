BPOL-TR: Bundespolizei liefert Nigerianer nach Luxemburg aus

Koblenz (ots) - Mehrere Graffiti-Schmierereien stellte die Bundespolizei am Wochenende im Bereich Koblenz Stadt fest. Am Hauptbahnhof Koblenz wurden ein dort abgestellter Personenzug auf einer Fläche von 80 qm und eine Lärmschutzwand auf einer Fläche von 20 qm besprüht. Der Schaden beläuft sich auf knapp 6.000 Euro. Weiterhin teilte ein Anwohner mit, dass die im ...

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