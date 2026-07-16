Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Flächenbrand auf Feld - Feuerwehr kann Ausdehnung verhindern
Ringleben (ots)
Aus bisher unbekannten Gründen ist am Mittwochabend ein abgeerntetes Feld bei Ringleben in Brand geraten. Der zunächst ca. 100 Quadratmeter große Brand breitete sich auf Grund der allgemeinen Trockenheit und dem vorherrschenden Wind während des Feuerwehreinsatzes auf letztendlich 1500 Quadratmeter aus. Außerdem entfachte während des Einsatzes etwas entfernt vom ursprünglichen Brandort ein zweiter, kleinerer Flächenbrand. Bei beiden Bränden ist die Ursache noch unbekannt. Weil das betroffene Feld bereits abgeerntet wurde, bestand keinerlei Sachschaden
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