LPI-NDH: Flächenbrand auf Feld - Feuerwehr kann Ausdehnung verhindern

Mühlhausen/ Hannover (ots) - In den frühen Morgenstunden vom Donnerstag erhielt die hiesige Dienststelle von der Polizei Hannover im Rahmen der sogenannten Amtshilfe den Auftrag einen 65jährigen Mühlhäuser aufzusuchen. Es galt, diesem so schnell wie möglich für eine klinische Einrichtung in Hannover erreichbar zu halten. Es war Eile geboten, da mehrere Anrufversuche bis dato nicht zum Kontakt führten. Umgehend wurde eine Funkwagenbesatzung zum Einsatz gebracht und ...

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