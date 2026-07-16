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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Windkraftanlage

Hückelhoven-Doveren (ots)

Zwischen dem 1. Juni und dem 15. Juli versuchten unbekannte Personen, gewaltsam in ein an der K 8 zwischen Doveren und Houverath gelegenes Windkraftrad einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, die Tür der Anlage zu öffnen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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