POL-HS: Versuchter Einbruch in Windkraftanlage
Hückelhoven-Doveren (ots)
Zwischen dem 1. Juni und dem 15. Juli versuchten unbekannte Personen, gewaltsam in ein an der K 8 zwischen Doveren und Houverath gelegenes Windkraftrad einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, die Tür der Anlage zu öffnen.
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