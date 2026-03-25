Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Jahreshauptversammlung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst

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Tönisvorst (ots)

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst insgesamt 23 Mitglieder im Feuerwehrgerätehaus in Vorst begrüßen. Auch die Wehrführung der Feuerwehr Tönisvorst nahm an der Versammlung teil.

Im Mittelpunkt des Abends standen die turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstands. Dabei wurde Klaus Kohnen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die Kassenführung übernimmt künftig Silke Burgmer. Als Beisitzer wurde Markus Kothen in seinem Amt bestätigt, während Niclas Roesges weiterhin als Schriftführer tätig sein wird.

Der neu gewählte Vorsitzende Klaus Kohnen nutzte die Gelegenheit, um Darleen und Patrick Loyen für ihre engagierte Arbeit im Vorstand zu danken. Er hob hervor, dass ein solches ehrenamtliches Engagement - insbesondere in der heutigen Zeit und im Zusammenspiel mit Familie und Beruf - keineswegs selbstverständlich sei.

Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung von Jakob Kohnen für seine 50-jährige Mitgliedschaft. In einer persönlichen Ansprache würdigte der scheidende Vorsitzende Patrick Loyen dessen beeindruckenden Werdegang im Verein und dankte ihm für seine langjährige Treue und seinen unermüdlichen Einsatz.

Zum Abschluss wurde zudem ein Ausblick auf kommende Aktivitäten gegeben: Im September 2026 ist im Rahmen des Partnerschaftstreffens der Stadt Tönisvorst eine Reise nach Staré Město in Tschechien geplant. Die Vorfreude auf diese Begegnung und den weiteren Austausch ist bereits groß.

Interessierte Musikerinnen und Musiker sind jederzeit herzlich willkommen. Eine Kontaktaufnahme ist per E-Mail an [vst-musikzug@feuerwehrtoenisvorst.de](mailto:vst-musikzug@feuerwehrtoenisvorst.de) möglich. Darüber hinaus können Interessierte gerne eine der Proben besuchen, die im wöchentlichen Wechsel donnerstags oder freitags von 20:00 bis 22:00 Uhr stattfinden.

Im Bild:

Der neue und der verabschiedete Vorstand: Von links: Markus Kothen (Beisitzer), Darleen Loyen (ehemalige Kassiererin), Silke Burgmer (Kassiererin), Klaus Kohnen (Vorsitzender), Patrick Loyen (ehemaliger Vorsitzender), Niclas Roesges (Schriftführer)

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