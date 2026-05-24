Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.05.2026 im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:49 Uhr stellte ein Kia-Fahrer seinen PKW in der Rotkreuzstraße in 67433 Neustadt/W. ordnungsgemäß ab. Nachdem der Eigentümer an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Sachschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe beträgt circa 750 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher dürfte demnach beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug touchiert habe und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Örtlichkeit. Nun bittet die Polizei Neustadt/W. Personen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich zu melden.

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