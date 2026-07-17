Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Bekleidungsgeschäft und Restaurant

Wegberg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch (15. Juli) zu Donnerstag (16. Juli) drangen Einbrecher auf der Hauptstraße gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft, in dem sie Bargeld erbeuteten, sowie in ein Restaurant ein. Dort gingen die Täter nach ersten Erkenntnissen leer aus. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die Taten in Zusammenhang stehen und hat erste Ermittlungen aufgenommen.

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