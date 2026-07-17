Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhäuser

Wegberg (ots)

Zwischen dem 14. Juli (Dienstag), 9 Uhr und dem 16. Juli (Donnerstag), 9.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Beecker Straße Zutritt in ein Mehrfamilienhaus und brachen im Keller gewaltsam mindestens sechs hölzerne Abteile auf. Aus mindestens einem entwendeten sie Werkzeuge. Auf der Bahnhofstraße drangen Einbrecher zwischen Mittwochnachmittag (15. Juli), 15 Uhr und Donnerstagabend (16. Juli), 20 Uhr, ebenfalls in den Keller eines weiteren Mehrfamilienhauses ein. Ob dort etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. In beiden Fällen prüfen die Ermittler etwaige Tatzusammenhänge.

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